В Орле не замечают огромные ямы, нанося разметку сверху

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Жители города поделились фотографиями, на которых запечатлели дорожное искусство: разметка поверх огромных ям на проезжей части.

Подобное орловцы увидели на улице 60-летия Октября и опубликовали снимки в соцсетях. Под постом появилась масса негативных комментариев о том, что администрация могла бы сначала и ямы заделать, а уже потом разметку наносить.

Некоторые выразили предположение, что у города просто слишком много денег, чтобы сначала нанести разметку, а потом заделывать ямы, чтобы после этого снова наносить разметку на дорогах.

Разметка по всему городу должна появиться до 20 июня, на что потратят почти 28 миллионов рублей. Глава управления городом Александр Муромский сообщил, что в ближайшее время они выяснят, кто допустил такую оплошность, а также исправят все ошибки. По мнению Муромского, за каждой ошибкой стоит определенная фамилия, которая допустила ее. Администрация пообещала убрать ямы и нанести новую разметку до конца этой недели.