Россия и Китай согласовали общий вид российско-китайского самолета CR929

Стоимость создания нового судна составит от 13 до 20 миллиардов долларов. Первый запуск самолета предполагается совершить в 2025 году.
ОАК и СОМАС согласовали общий вид российско-китайского самолета CR929, утвердив размер и форму крыльев, носовой и хвостовой частей, форму оперения, место расположения двигателей, шасси и дверей.
Главный конструктор со стороны России Максим Литвинов сообщил, что согласование общего вида воздушного судна является важным шагом, который в скором времени поможет сформировать технически единый внешний вид самолетов данного типа.
Главный конструктор со стороны Китая Чен Инчун произнес поздравительную речь и также отметил важность согласования для дальнейшего развития программы.
Идея проекта по созданию самолетов CR929 заключается в том, чтобы составить конкуренцию воздушным суднам таких мировых компаний, как Airbus и Boeing, а также занять определенную часть рынка, как в России, так и в Китае. Все планы по реализации авиатранспортов намечается завершить к 2025 или 2027 годам.