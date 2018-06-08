Россия и Китай согласовали общий вид российско-китайского самолета CR929

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Стоимость создания нового судна составит от 13 до 20 миллиардов долларов. Первый запуск самолета предполагается совершить в 2025 году.

ОАК и СОМАС согласовали общий вид российско-китайского самолета CR929, утвердив размер и форму крыльев, носовой и хвостовой частей, форму оперения, место расположения двигателей, шасси и дверей.

Главный конструктор со стороны России Максим Литвинов сообщил, что согласование общего вида воздушного судна является важным шагом, который в скором времени поможет сформировать технически единый внешний вид самолетов данного типа.

Главный конструктор со стороны Китая Чен Инчун произнес поздравительную речь и также отметил важность согласования для дальнейшего развития программы.

Идея проекта по созданию самолетов CR929 заключается в том, чтобы составить конкуренцию воздушным суднам таких мировых компаний, как Airbus и Boeing, а также занять определенную часть рынка, как в России, так и в Китае. Все планы по реализации авиатранспортов намечается завершить к 2025 или 2027 годам.