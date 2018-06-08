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«Побитый» автобус выпустили на линию в Ростове-на-Дону

Сегодня, 17:31

Автобус развозит пассажиров по маршруту №58. Пассажирское автотранспортное предприятие даже не отремонтировало автобус.

Жители Ростова возмущены тем, на каком транспорте им приходится передвигаться. Недавно на трассе был замечен «побитый» автобус №58, который выпустили на линию без ремонта. Транспорт пребывает в ужасном состоянии, и явно потерпел аварийную ситуацию.

Задняя часть транспортного средства измята от сильного удара, а стекла покрыты трещинами и дырами. Горожане считают неподобающим пускать автобус в таком состоянии на линию, сочувствуя тем, кому приходится ездить по этому маршруту.

Отметим, в автопарке Ростова-на-Дону пополнение. Теперь на маршруты №67 и №97 выедут новые МАЗы. 200 автобусов большой вместимости были закуплены на средства из бюджета с целью подготовки к ЧМ – 2018.

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