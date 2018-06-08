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На учениях в Крыму впервые были запущены ракеты «воздух-воздух»

Сегодня, 16:33

Учения проходили на полигоне Опук. Помимо ракет были использованы штурмовики Су-25, истребители Су-27 и Су-30М2, вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного и морского базирования «Панцирь-С1».

На учениях в Крыму впервые были запущены ракеты «воздух-воздух». Пока «Панцыри» защищали небо, одна из машин в тот же момент заправлялась. «Ми-26» обеспечивал поле боя несколькими десятками тонн топлива.

Территорию для высадки десанта зачищали Ми-35, Ка-52, а Ми -28Н наносили удар противотанковым оружием. Морпехи совершили контратаку на прорвавшиеся отряды. «Панцыри» вступили в атаку, когда морпехи ожидали подкрепления с моря.

Напомним, с 5 по 8 июня проводятся учения на территории Ростовской области, Краснодарского края и Крыма. В учениях примут участие войска ПВО и Черноморского флота. Данные учения проводятся с целью изучения новых тактических приемов при проведении боевых действий.

Стоит отметить, Министерство обороны Российской Федерации работает над созданием мощного стратегического бомбардировщика, который должен заменить в середине 2020 года все самолеты такого типа, которые на данный момент имеются в наличии.

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