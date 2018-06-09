Сегодня, 03:30

Онлайн-заказ такси «обучат» отличать состояние опьянения звонящего. Речь идет о том, что водители страдают от неадекватного и угрожающего поведения не трезвых клиентов. Искусственный интеллект будет собирать данные о поведении человека, и сравнивать его с предыдущими поездками, основываясь на определенных критериях.

Uber определит пьяных пассажиров и откажет в проезде. Этот шаг стоило давно предпринять, но компания решилась сделать это только сейчас. Для определения нетрезвых клиентов система будет анализировать скорость печати и количество опечаток, угол наклона гаджета, скорость ходьбы, местонахождение. После этого будет принято решение: поедет ли такси к звонящему или же нет.

Ранее, в компании поднимали вопрос надбавок за перевоз пьяных клиентов.

«Было бы здорово, если бы водители получили дополнительные деньги за сбор пьяных пассажиров», - сообщали ущемленные работники Uber.