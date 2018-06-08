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В Черкесске чиновники придумали особые знаки для «собственной» парковки

Сегодня, 15:15

Не секрет, что в РФ многие власть придержащие и те, которые «иже с ними», не так беспокоятся о народе, как о собственном благополучии. Методы для этого они изобретают самые разные.

 В частности, в Черкесске чиновники придумали особые дорожные знаки. Они им понадобились для комфортной «собственной» парковки.

Подобным образом в Черкесске «приватизировали» парковки, расположенные рядом со служебными зданиями. Всё бесхитростно, выставили знак, запрещающий проезд, а к нему добавили табличку, гласящую, что на служебный транспорт он не распространяется.

В Черкесске местные автолюбители уже заметили подобное «новаторство» для «собственной» парковки появилось рядом с прокуратурой, УФК и рядом со зданием УФСБ.

Специалисты сообщают, если подобные ограничения не содержатся в ПДД, то эти знаки можно не соблюдать. Штрафы за это – не последуют.

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