Минпромторг: Советские "кукурузники" заменят беспилотные "Байкалы"

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Серийное производство новых легких самолетов, которые придут на смену эпохи Ан-2, запустят в 2021 году в Улан-Удэ.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России, сегодня посетил Улан-Удэнский авиационный завод, относящийся к холдингу «Вертолеты России», где в 2021 году запустят производство новых небольших самолетов ТВС-2ДТС, которые придут на смену разработанным еще в 1940-х годах Ан-2 (кукурузники). Несмотря на то, что советские вертолеты сняли с производства еще в 1971 году, они до сих пор пользуются спросом в сельском хозяйстве. Теперь же вместо них будут созданы ТВС-2ДТС, которые в ведомстве решили назвали «Байкал».

Министр отметил, что после начала производства «Байкалы» могут быть оснащены беспилотным управлением. Минпромторг считает, что у данного воздушного судна, разработанного СибНИА имени С. А. Чаплыгина, хороший экспортный потенциал. Мантуров сообщил, что в планах начать производство аналогов используемых в них двигателей TPE331-12UAN, что позволит решить задачи импортозамещения.

Легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС грузоподъемностью в 3-4 тонны может летать на расстояния до 3 000 километров, производить посадку на водную, снежную или ледяную поверхность. Новые, уникальные беспилотники, которым пока нет аналогов, планируется использовать в населенных пунктах РФ с низкой транспортной доступностью, в экстренных службах, для тушения возгорания в лесах и для сельскохозяйственных нужд. Стоимость самолета составит 150-180 млн рублей.