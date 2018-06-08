Банк ВТБ принимает карты UnionPay на турникетах в «Аэроэкспресс»

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Популярность проезда в «Аэроэкспресс» растет с каждым днем, а стоимость одной поездки в стандартном вагоне составляет всего один рубль. Такие условия доступны при оплате бесконтактным способом через турникет.

Руководство компании «Аэроэкспресс» сообщило, что сегодня 8 июня запускается новая программа, которая разработана совместно с основателями китайской платежной системы UnionPay. Такая информация появилась на официальном сайте перевозчика, в которой идет речь о том, что для держателей платежных карт UnionPay и совершения бесконтактной оплаты, стоимость проезда будет составлять всего один рубль.

Сообщается, что данное предложение доступно только для вагонов стандартного класса и в период с июня по август текущего года для поездов любого направления. Напомним, что платежная система UnionPay имеет высокую популярность во всем мире. Запуск данного проекта только популяризирует нашу страну, в которую ежегодно въезжает более миллиона туристов из Китая.

Компания UnionPay – дочерняя компания China UnionPay и ее основной задачей является рост и поддержка глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1700 финансовыми институтами по всему миру, UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 168 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 48 странах, включая Россию.