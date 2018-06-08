В Москве в конце июня могут открыть участок Северо-Западной хорды

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Участок автотрассы от улицы Крылатой до Можайского шоссе станет доступен для автомобилистов к концу текущего месяца, анонсировал Петр Аксенов, замглавы департамента строительства Москвы.

Участок Северо-Западной хорды длиной 22 км строился 2 года. Сейчас работы на отрезке от улицы Крылатой до Можайского шоссе пребывают на стадии подготовительной документации. Открыть расширенную до трех полос автотрассу могут в конце текущего месяца, подытожил Петр Аксенов.

Также замглавы департамента строительства столицы анонсировал возведение в Нижних Мневниках моста через шлюз. Данный проект реализуют в Москве в 2019 году, его стоимость составляет 1 млрд рублей. Оградить от шума жителей прилегающих к строительному участку домов рабочие планируют шумозащитными окнами.