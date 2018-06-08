VistaNews.ru


В Москве в конце июня могут открыть участок Северо-Западной хорды

Сегодня, 12:24

Участок автотрассы от улицы Крылатой до Можайского шоссе станет доступен для автомобилистов к концу текущего месяца, анонсировал Петр Аксенов, замглавы департамента строительства Москвы.

Участок Северо-Западной хорды длиной 22 км строился 2 года. Сейчас работы на отрезке от улицы Крылатой до Можайского шоссе пребывают на стадии подготовительной документации. Открыть расширенную до трех полос автотрассу могут в конце текущего месяца, подытожил Петр Аксенов.

Также замглавы департамента строительства столицы анонсировал возведение в Нижних Мневниках моста через шлюз. Данный проект реализуют в Москве в 2019 году, его стоимость составляет 1 млрд рублей. Оградить от шума жителей прилегающих к строительному участку домов рабочие планируют шумозащитными окнами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве завершили бетонирование двух эстакад на Северо-Восточной хорде

В 2018 году запустят участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Вешняков

В Москве Северную рокаду и Северо-западную хорду свяжут эстакадой

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях