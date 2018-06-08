Станция метро «Тушинская» благоустроилась перед ЧМ-2018

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Москва, как и другие города России, принимающие Мундиаль, завершает работы по подготовке к этому грандиозному турниру. Не стал исключением и метрополитен.

Станция метро «Тушинская» перед ЧМ-2018 заметно благоустроилась. Работы по обустройству прилегающей к ней территории уже завершены. Сообщение об этом сделал Пётр Бирюков, замещающий мэра по этим вопросам.

Согласно предоставленной им информации, на площади в 11 га произошёл перенос всех воздушных линий связи в кабельную канализацию. Произведена замена покрытия не только на тротуарах, но и на проезжей части.

Для улучшения освещения сделана установка 24 новых фонарей, на которые поставили энергосберегающие лампы. «Тушинская» получила новую парковку, которая сможет вместить почти 200 авто. Также рядом с этой станцией метро появились 12 павильонов для остановок общественного транспорта.

На прилегающей территории разбиты газоны, площадь которых составила около 34000 м2. Установлены дополнительные лавочки в количестве больше 260 единиц и урны.

Временно, на период ЧМ-2018, «Тушинская» не будет принимать ярмарки выходного дня, ставшие там традиционными. Их перенесут на новую площадку. Это необходимо для обеспечения свободного прохода к стадиону «Спартак», который примет матчи Мундиаля.