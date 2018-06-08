В Воронеже найдена щадящая гонщиков камера видеофиксации

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Наличие прибора вызвало бурю обсуждений у горожан: одни говорят, что устройство бесполезно, а другие шокировали подтверждением этого факта. По словам одного водителя, камера действительно фиксирует нарушения: у него даже есть подтверждение – оплаченный чек. Вне закона лишь остались байкеры, летающие по дорогам в ночное время.

В Воронеже инициативу власти установить камеры видеофиксации местные жители приняли не однозначно. В городе найдена щадящая гонщиков аппаратура. Дело в том, что люди не видят перспектив использования спецоборудования.

«Две недели назад промчала там быстро (забыла про камеру). Штраф не пришёл. Может, не работает?», – интересуется нарушительница.

По словам горожан, по прямой улице Ворошилова еще как летают безнаказанные «гонщики», особенно в ночное время. Найдена щадящая гонщиков камера видеофиксации до сих пор работает на установленном месте.