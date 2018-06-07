В Подмосковье появится первая станция быстрой зарядки электромобилей

Сегодня, 15:17

Здесь владельцы «зеленого» транспорта смогут пополнить заряд аккумуляторов с 0 до 80% всего за 20 минут.

В Подмосковье 9 июня откроют первую станцию быстрой зарядки электромобилей. В региональном Минэнерго заявили, что появится она недалеко от аэропорта «Шереметьево». Там также пояснили, что мощность отечественных станций составит 50 киловатт, что позволит заряжать один автомобиль от 0 до 80% всего за 20 минут. Это касается больших автомобилей. Что касается малогабаритных авто, то на их подзарядку в среднем будет уходить порядка 15 минут. Чиновники обещают, что это будет далеко не единственная станция в Подмосковье. До конца текущего года в регионе откроют ещё 9 таких площадок.

Между тем, во время сегодняшней «Прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос блогера про электромобили, поддержал идею развития экологически чистого транспорта. Вместе с тем, глава государства отметил необходимость развития газомоторной техники. Российский лидер отметил, что в РФ большей степени развита газодобыча, а для производства электричества в мире используется, в основном, уголь.