В Барнауле не нарушать ПДД призвал Дед Медвед на мотоцикле

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Нарушение правил безопасности дорожного движения продолжает оставаться главной проблемой российских автодорог. В качестве профилактических мер применяются самые неожиданные новации.

В частности, в Барнауле не нарушать правила ПДД призвал сам Дед Медвед, являющийся туристическим символом города. В рамках своей акции он проехал по нему на мотоцикле.

Она посвящалась проведению Международного дня безопасности на ж/д переездах. В Алтайском регионе 7 июня на 25 таких объектах состоялось проведение акций, посвящённых этому вопросу.

Центральной из них считалась та, что прошла в Барнауле в районе ж/д переезда на перегоне от Южного к Калманке. В ней участвовал сам Дед Медвед, прибывший туда на мотоцикле.

Очевидцы отмечают, что Дед Медвед был тепло одет. Учитывая то, что в Барнауле сейчас +30, находящемуся внутри него человеку, видимо, приходилось несладко.

Сообщение сделано пресс-службой, работающей в региональном Минстройтрансе.

В этом году на Алтае уже зафиксировано четыре ДТП, связанных с нарушениями ПДД на ж/д переездах.