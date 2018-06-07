В Москве появится 37 дополнительных машин скорой помощи к ЧМ-2018

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Подготовка к ЧМ-2018 в России вышла на финишную прямую. Для безопасности и обеспечения медицинского обслуживания болельщиков в Москве власти выделят дополнительно 37 автомобилей скорой помощи.

Столичные власти хотят провести все запланированные в Москве мероприятия Чемпионата мира по футболу. Особое внимание уделяется безопасности болельщиков и их медицинскому обслуживанию. Специально для этих целей в городе появится 37 дополнительных машин скорой помощи, которые будут оборудованы всеми необходимыми инструментами и аппаратурой.

Сообщается, что в скорых будет установлена специальная система «Автопульс», которая поможет обеспечить, при необходимости, искусственное кровообращение пациенту во время остановки сердца. Также новые машины оснастят системами мониторинга сердечного ритма и других жизненно важных показателей.

Также известно, что медицинский персонал, который будет обслуживать болельщиков, переоденут в специальную униформу. Такую информацию распространил начальник департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Чиновник заявил, что после проведения ЧМ-2018 данные машины скорой будут обеспечивать жителей столицы.