Во Владикавказе отремонтируют Чугунный мост за 5 млн рублей

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Специальная городская программа предусматривает реконструкцию городских мостов. В 2019 году для ремонта переправы через реку Терек будет выделено пять миллионов рублей.

Состояние мостов в России не всегда хорошее, во многих регионах есть аварийные переправы, ремонт которых не производился по нескольку десятков лет. Так, во Владикавказе большинство переправ требуют капитального ремонта. Активисты неоднократно требовали ремонта Чугунного моста, которые имеет самые серьезные разрушения.

Городские власти заявили, что в 2019 году данная переправа через реку Терек уже включена в городскую программу по ремонту мостов, из бюджета будет выделено 5 млн рублей, за эту сумму отремонтируют Чугунный мост. Известно, что во Владикавказе есть девять переправ, каждая из которых требует ремонта различной сложности. После проведения всех необходимых технических экспертиз специалисты установили, что только два моста требуют немедленного ремонта.

Напомним, что в столице Северной Осетии мост на Пашковского из-за возможного обрушения закрыли еще в 2017 году, а на его ремонт необходимо 40 миллионов рублей, которых в городе и регионе просто нет. Данный объект также включен в программу реконструкции на 2019 год, но вот только неизвестно, будут ли на это средства.