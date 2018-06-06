В Омске из-за ремонта центральных дорог произойдут крупные пробки

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Дело в том, что асфальт будут менять поэтапно – то есть сначала на одной полосе, а затем на другой. Из-за этого функционировать будет всего часть автодороги, проблемы неизбежны.

Сегодня, 6 июня, в Омске прошла пресс-конференция главы департамента транспорта Вадима Кормильца. Он рассказал, что из-за ремонта центральных дорог произойдут крупные пробки. Речь идёт о планах правительства текущим летом отремонтировать проспект Карла Маркса и улицу Красный Путь. Ширина на этих участках позволяет менять асфальт поэтапно, то есть сначала перекроют движение на одной полосе, а затем на второй. Из-за этого возможны аварии и ДТП.

Если же центральные дороги Омска всё же решат перекрыть полностью, то жителей города предупредят об этом за 10 дней, а ремонт будут проводить ночью.

Пока что дата ремонта указанных улиц неизвестна, но уже к 1 сентября он должен закончиться.