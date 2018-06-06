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Активист выступил с предложением провести дифференциацию стоимости проезда в городе, а также продлить время работы общественного транспорта, но за дополнительную плату. Теперь жители города активно обсуждают такую инициативу.

Один из активных пользователей сервиса «Портал неравнодушных» Дмитрий Мелех, который является и общественным активистом, предложил увеличить стоимость проезда в городском транспорте в вечернее и ночное время, но продлить его работу. Такие меры нужны для удобства граждан, которые не всегда могут добраться до дома в позднее время суток. Также активист выступает за введение дифференцированного проезда в общественном транспорте Липецка.

Сообщается, что активист предложил повысить стоимость проезда до 30 рублей, по проездному билету – до 20 рублей, а по льготной стоимости до 10 рублей. Данное предложение пользователи активно обсуждают в сети, большинство жителей выступают против того, что проезд в Липецке может стать дороже в позднее время. Основным аргументом является тотальное обнищание населения.

Согласно закону, данное предложение будет находится на стадии активного обсуждения до 5 июля. Если такая инициатива наберет более 500 одобрительных отзывов, городское руководство будет реализовывать ее.