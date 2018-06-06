«Дождались»: В Кургане начали строить дорогу, которую обещали ещё в СССР

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В мэрии заявили, что в связи с запланированными мероприятиями перекроют часть смежных улиц.

Шестиполосную магистраль планируют построить городские власти Кургана в ближайшее время по улице Бурова-Петрова. Она призвана стать частью будущей трассы, которая должна пройти от Гоголя до Куйбышева. Это позволит разгрузить параллельную Пролетарскую улицу. Дорогу на участке от Гоголя до Карла Маркса обещали возвести ещё в СССР, однако постоянно что-то являлось преградой. Теперь же властям удалось отыскать средства на данное мероприятие. По словам чиновников, на дорогу выделят 57 миллионов рублей. Подрядчиком выступит ООО «Вестстрой». В настоящее время обсуждаются сроки сдачи объекта и объём выполняемых работ. Вместе с тем в мэрии отметили, что в связи с ремонтом планируется перекрытие смежных улиц.

Ранее мы писали, что на Юге Москвы завершено строительство путепровода через МЦК на проспекте Андропова. Соответствующую информацию прессе сообщил мэр города Сергей Собянин.