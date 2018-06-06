В Красноярске заказали проект светодинамической медиасистемы «Виноградовского» моста

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Заказчиком стал МАУ «Центр реализации социальных проектов». В документации указывается, что срок выполнения – 25 июня. Всего регионом было выделено на эти нужды 4 миллионов рублей. Торги проводятся в форме закупки у единственного поставщика.

Специалистам нужно будет придумать и продумать проект светодинамической медиасистемы «Виноградовского» моста в Красноярске. В документах указывается, что заказали несколько режимов, а именно дежурный режим включения, обычный будничный режим, вечернее шоу, а также праздничный режим. Всего их будет не меньше восьми.

Также подрядчика просят предусматривать и акустическую систему, которая будет работать вместе с подсветкой. Музыкальное оборудование поставят на «Виноградовском» мосту, а также на смотровой площадке на острове Татышев.

Вся музыкально-световая система будет частью дизайна моста, при этом своим внешним видом оборудования и видом монтажных элементов архитектурная целостность объекта нарушаться не будет.