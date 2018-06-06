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Тестовый режим приложения введен 6 июня. Об этом сообщает Юрий Грязнов, глава отдела организации транспортного обслуживания населения Благовещенска.

С сегодняшнего дня в Благовещенске заработал «Умный транспорт». Это приложение позволяет местным жителям не стоять на остановках в неведении, а четко контролировать маршрут нужного автобуса. Каждый из них оборудован навигационным прибором, позволяющим отслеживать машину посредствам спутника. Полученные данные передаются на сервер, их обрабатывают, анализируют и выводят на экран смартфона приблизительное время, через которое придет нужный автобус.

Отмечается, что в приложении «Умный транспорт» нужную остановку можно найти по основному слову или месту, где находится потенциальный пассажир. Скачать новинку можно на популярных сервисах Google Play или Apple Store.