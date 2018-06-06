В Москве внедряют новый формат выделенных полос на дорогах

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Проблема пробок на дорогах в Москве стоит достаточно остро, а для ее решения власти ищут нестандартные пути. Для увеличения скорости движения предполагается введение нового формата выделенных полос.

Московские власти постоянно ищут пути решения проблемы пробок на автомобильных дорогах города. Так, для этого специалистами был разработан новый формат выделенных полос на дорогах, который позволит в несколько раз увеличить скорость передвижения общественного транспорта на столичных дорогах.

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на сегодняшний день новая дорожная разметка и соответствующие знаки уже появились на Ленинградском и Каширском шоссе и других городских магистралях, общая протяженность новых полос составила 50 километров. Такие изменения дадут возможность 79 маршрутам быстрее доставлять пассажиров в пункт назначения. Согласно статистике, данные маршруты перевозят около 300 тысяч москвичей ежедневно.

Сообщается, что новая разметка станет понятной для водителей, а в самых проблемных местах данные полосы будут отделены от остального трафика специальным ограждением. Известно, что нововведение не повлияет на сокращение полос и уменьшение ширины дорог.