Из-за Дня России в Москве на трёх улицах ограничат движение транспорта

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Речь идёт о 8, 9 и 12 июне. Тогда с 21:00 по 01:00 нельзя будет проехать по ряду направлений. Поэтому автовладельцам советуют выбирать самые оптимальные маршруты заранее.

Из-за Дня России на территории Северного административного округа в Москве на трёх улицах ограничат движение транспорта. Как сообщают представители информационного центра московского транспортного комплекса, здесь речь идёт об одной из полос на Авиаконструктора Микояна, на улице Авиаконструктора Сухого и на улице Маршала Шапошникова.

В ведомстве призвали автолюбителей выбрать заранее объездные маршруты указанных участков.