В Петербурге очередной жертвой «моста глупости» стал биотуалет

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Администрация Северной столицы может войти в российскую историю, как самая «прикольная» со времен «города Глупова», придуманного русским классиком. Общественникам, после «юбилейной» 150 аварии не Софийской улице, ждать оставалось не долго.

В Санкт-Петербурге очередной жертвой «моста глупости» стал биотуалет, который тоже по габаритам не вписался под оптимистический плакат «Газель не пройдет». Газель не пройдет, но тут ведь необходимый для города предмет. Грузовик безнадежно застрял под аркой моста и стал объектом съемки, как 151 жертва безалаберности и попустительства чиновников.

Ранее сообщалось, что активисты увековечили образ вице-губернатора Игоря Албина в образе супергероя, который своим появлением спасет невнимательных водителей Газелей, которые, «ну просто не в состоянии» прочитать и осмыслить предупреждающую надпись. Кстати, одной Газели удалось протиснуться под «мостом глупости». Подозревают, что здесь не обошлось без вазелина.