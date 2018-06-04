В Москве за водителей-славян на "Газелькин" предлагают доплачивать по 500 рублей

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Возмущению заказчиков услуг транспортной компании «Газелькин» набирает обороты. Все началось с жалобы женщины, которая не готова выкладывать деньги за российское гражданство водителя и его этническое происхождение. Представители общественных организаций усмотрели в таком жесте нарушение прав человека.

В Москве за водителей-славян клиентам транспортной компании «Газелькин» придется доплатить 500 рублей. Так низко оценили владельцы онлайн сервиса профессионализм русских водителей и славян той же профессии.

«Риторика позорных объявлений на столбах "только славянам" перекочевала в крупные компании», - сетуют клиенты ТК «Газелькин».