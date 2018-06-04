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Закончен еще один важный этап «строительства века», который приблизил полное окончание работ и начало полноценной эксплуатации. Строителям удалось выдержать все расчетные сроки.

Во вторник завершена установка свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. Последняя свая погружена в опору вблизи от фарватера. Таким образом выполнен нормативный срок для своевременного открытия железнодорожного движения через год. Специалисты рассказали, что обе части моста для автомобилей и поездов стоят на 6694 сваях. Одна из трубосвай погружена на рекордную глубину в 108 метров.

По сообщению мостостроителей, работы на железнодорожной части не будут затруднять движение потока автомобилей в курортный сезон. Несмотря на мрачные прогнозы доморощенных экспертов из Украины, Крымский мост абсолютно надежен и будет эксплуатироваться без серьезных ремонтов в течение многих десятилетий.

Напомним, торжественное открытие автомобильной части вызвало массу злобных комментариев в украинском сегменте социальных сетей.