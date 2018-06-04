Авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым из-за моста

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Открытие новой переправы стало отличной новостью для жителей Крыма и России, но ударом по владельцам авиакомпаний. Уральские авиалинии, Аэрофлот, Глобус – лишились вместе 312 тыс. посадочных мест в самолетах и соответственно выручки.

Авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым после того как появился мост, соединяющий полуостров и Российскую Федерацию. На данный момент количество билетов сократилось у многих компаний.

Например, Уральские авиалинии, Аэрофлот, Глобус – лишились вместе 312 тыс. посадочных мест в самолетах. Этот показатель также продублировался и в прибыли авиакомпаний. В аэропорту Крыма, таким образом, намерены вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал.