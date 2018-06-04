Эксперты видят обновленные «зебры» возле подъездов домов и детских площадок. Внешне это будет иметь вид высокого лежачего полицейского с функциями перехода. В Росстандарте пояснили, что новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) с нововведениями поможет сделать дорогу безопаснее для детей и пешеходов.
В России могут поднять пешеходные переходы над землёй. Такую инициативу уже обдумали и провели анализ возможного внедрения концептуальной модели. Об этом рассказали в проектно-техническом комитете «Удобная дорога» при Росстандарте. Александр Шумский настаивает на том, что новая методика сооружения даст возможность обезопасить проезжую часть.
Возможно нововведение коснется и дворов возле многоэтажных домов.