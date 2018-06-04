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Эксперты видят обновленные «зебры» возле подъездов домов и детских площадок. Внешне это будет иметь вид высокого лежачего полицейского с функциями перехода. В Росстандарте пояснили, что новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) с нововведениями поможет сделать дорогу безопаснее для детей и пешеходов.

В России могут поднять пешеходные переходы над землёй. Такую инициативу уже обдумали и провели анализ возможного внедрения концептуальной модели. Об этом рассказали в проектно-техническом комитете «Удобная дорога» при Росстандарте. Александр Шумский настаивает на том, что новая методика сооружения даст возможность обезопасить проезжую часть.

«Конструкция представляет собой искусственную неровность, на верхнюю грань которой нанесена зебра. Она должна быть приподнята над землёй на 10 см. Это заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским», - говорится в пояснении.

Возможно нововведение коснется и дворов возле многоэтажных домов.