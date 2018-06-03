На Юге Москвы завершено строительство путепровода через МЦК

Вчера, 22:57

Строительство путепровода через МЦК на проспекте Андропова завершилось. Об этом сообщает Сергей Собянин.

Стало известно, что на Юге Москвы завершено строительство путепровода, соединяющего территорию бывшей промышленной зоны ЗИЛ и проспект Андропова. Путепровод, длинной 537 м, прошел через Московское центральное кольцо. Благодаря новому строению будет разгружена дорожная сеть.

Напомним, что строительство путепровода планировалось завершить еще в прошлом году. Причины такой длительной задержки на данный момент неизвестны.

Отметим, что за 3 года в Москве планируют построить 5 путепроводов. Средства будут выделены из городского бюджета.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на стадионе «Красный Октябрь» будет возведен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Мэр столицы перечислил, что в ФОК будут игровой и тренажерный залы, а также бассейны для взрослых и детей. Также было отмечено, что комплекс будет доступен всем желающим.