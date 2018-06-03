В метро Москвы временно закрыли северный вестибюль станции «Маяковская»

Сегодня, 18:02

Официальное сообщение разместили в Twitter представители пресс-службы подземки. Что подразумевалось под «техническими причинами» пассажиры догадались сами: загорание электропроводки, разбушевавшийся выпивший мужчина, происшествие на колеи.

Все догадки пассажиров метро Москвы опубликованы в социальных сетях, после того, как пресс-служба Московского метрополитена сообщила о временных неудобствах на станции «Маяковская». Временно закрыли северный вестюбюль, при этом войти и выйти люди могут. Пассажиры заподозрили неладное после появления необычного запаха и дыма.

«Проверка показала, что дым затянуло с улицы, инфраструктура метрополитена в порядке», - говорится в официальном сообщении.