В Казани на период проведения ЧМ-2018 ограничат въезд автобусов

Сегодня, 17:17

Ограничения коснутся транспортных средств категории М2 и М3 – автобусы с разрешенной максимальной массой до и более 5 тонн. Уполномоченные Госавтоинспекции РТ рассказали и об исключениях из нововведенного правила.

В Казани на период ЧМ-2018 ограничат движение по дорогах. Въезд автобусов категории М2 и М3 во время проведения мундиаля станет невозможным. Нововведения начнут действовать с 1 июня. Водителям сообщат, что будут действовать исключения. Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров будут курсировать в обычном режиме.

Также запрет не коснется автобусов с установленной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Не беспокоиться о новых правилах поездок могут и те водители, кто получит разрешение на въезд от органов МВД РФ.