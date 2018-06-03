В Петербурге возле «моста глупости» Албин-супермен спасает «Газели» от катастроф

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Посмешище России, вышедшее на мировую площадку благодаря испанским телевизионщикам, остается реальностью отечественного бытия. Несмотря на предупреждающие надписи и клятвенные заверения вице-губернатора Северной столицы о дополнительных знаках, последний день весны был отмечен юбилейным, 150-м сносом автомобильного фургона.

Активисты, искренне болеющие за имидж своего города, установили возле «моста глупости» инсталляцию, где Игорь Албин-супермен спасает «Газели» от грядущих катастроф. Несмотря на свой «суперский прикид», картонный вице-премьер Санкт-Петербурга вряд ли способен поправить пошатнувшийся из-за низкого до нелепости моста перед представителями общественности, в том числе и мировой, которая толь рада любому поводу посмеяться над «темными русскими».

Пока специалисты и даже депутаты думают, как сделать мост, который стоит на пути грузовых автомобилей, направляющихся к переправе, Албин нашел простое и незамысловатое решение, а именно, покрыть надпись «Газель не пройдет» светящейся краской.

Кстати, активисты, с нетерпением поджидающие очередную жертву «моста глупости», были весьма озадачены, когда именно такое транспортное средство со скрипом, но преодолело препятствие. Возникла версия, что водители «Газелей» начали применять вазелин.