В Омской области делают дорогу из красного кирпича

Сегодня, 12:45

Жители Любинского района устали от бездействия местных властей, и решили отремонтировать дорогу своими силами.

Жителям поселка в Любинском районе Омской области надоела разбитая дорога, по которой не могут передвигаться грузовые автомобили после дождей из-за ужасной грязи. Причем местные власти никак не реагируют на проблемы в поселке. Бездорожье вынудило жителей деревни начать ремонтировать дорогу своими силами. На укладку битого красного кирпича на проезжей части вышли все сельчане.

Как они делают дорогу из красного кирпича запечатлели на камеру, и поделились фотографиями в сообществе «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлен оригинальный и дружный процесс борьбы с бездорожьем и грязью, без соблюдения всяких технологий. Стоит отметить, что подобная инициатива грозит штрафом в размере от 5000 до 10000 рублей в случае, если районные власти посчитают ремонт кирпичом умышленным созданием помех движению.