В Подмосковье выделенные полосы продлят за МКАД

Сегодня, 11:03

В Москве городские и региональные власти анонсировали начало совместных работ. Их цель – улучшение регулярного транспортного сообщения с дачными посёлками и городами Московской области.

Сейчас говорится о том, что полосы, выделенные для общественного транспорта, будут продлены за МКАД, и они «пойдут» в Подмосковье. Информацию об этом предоставил Сергей Смирнов, руководитель одного из управлений в московском транспортном департаменте.

С его слов, продление этих полос за пределы МКАД существенно улучшит регулярность его движения в Подмосковье. Жители дачных посёлков получат необходимую им транспортную инфраструктуру.

После нововведения возрастёт количество рейсов общественного транспорта, осуществляемых регулярно.

К работам власти Москвы и Московской области приступили совместно.

Их стоимость пока не известна. Также отсутствует информация, охватит ли эта новация весь регион, или, на первом этапе, только часть его.