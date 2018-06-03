3 июня перекроют четыре улицы в центре Москвы

Сегодня, 08:09

В столице власти предупреждают водителей о важности смены движения на некоторых участках дорог в городе 3 июня. Полная остановка возможности передвижения будет с 11:30 до 12:00. Причиной станет проведение религиозного мероприятия.

Профильное ведомства транспорта сообщает о применении ограничений в отношении четырех улиц.

«Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка; с 12:00 до 12:30 на Расторгуевском переулке от улицы Малая Грузинская до улицы Пресненский Вал; с 13:00 до 13:30 на улице Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская», - говорится в сообщении.

Причиной перекрытия дороги автомобилистам станет проведение религиозного праздника. Восстановят движение транспорта после 14:00.