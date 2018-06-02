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Представители пресс-службы областного правительства заявили, что реконструкция объекта возле деревни Пучково подошла к концу. Теперь он готов к вводу в эксплуатацию.

О том, что в Калуге достроили Пучковскую развязку, стало известно после того, как губернатор Артамонов проверил стройку Южного обхода Калуги через Оку. Это произошло вчера, 1 июня.

Схема Пучковской транспортной развязки проста – клеверный лист. Дорога обладает четырьмя основными и двумя переходно-скоростными полосами автодвижения. Стоит отметить, что в длину составляет 3,75 метров, и 85-метровым путепроводом с четырьмя полосами движения.

Также известно, что строительство данной развязки на микрорайоне Анненки собираются закончить ранее в установленные сроки. Для этого там увеличили число рабочих, которые уже завершают работы по отсыпке обочин и начинают укладку дорожного одежды.

Стоит отметить, что строительство Пучковской развязки финансируется с федерального бюджета. Работой на проекте занимается Московская инженерно-строительная компания. В областном миндорожного хозяйства рассказали, что по состоянию на 1 июня текущего года развязка уже готова на 75%.