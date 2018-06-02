В Польше построят крупнейший аэропорт в Европе

Сегодня, 17:29

Воздушная гавань сможет принимать до 100 миллионов пассажиров ежегодно.

Крупнейший аэропорт в Европе появится в Польше. Закон о строительстве пересадочного аэрохаба подписал сегодня президент страны Анджей Дуда. Возведение объекта, как сообщают прессе источники в администрации главы государства, должно начаться уже до конца текущего года. Местом для строительства выбрали участок между Лодзем и Варшавой. Для будущего аэропорта уже выделили порядка трех тысяч гектаров земли. Планируется, что открытие крупнейшего в Европе пересадочного хаба состоится в 2027 году. На первом этапе воздушная гавань сможет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в год, однако постепенно эта цифра будет расти и уже через какое-то время она может достигнуть 100 миллионов.

Ранее мы писали, что в пешей доступности от аэропорта «Внуково» построят станцию метро. Соответствующую информацию прессе сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.