Водители жалуются на опасные люки на дорогах в Череповце

Сегодня, 16:16

Просевшие люки на дорогах являют собой большую опасность не только для водителей, но и для пешеходов.

Сотрудники коммунальных служб уже приступили к ремонту некоторых люков, которые находятся в крайне аварийном состоянии. Череповецкие автолюбители неоднократно писали жалобы в администрацию с просьбой починить люки. По словам местных жителей, они обязаны ехать очень медленно и осторожно, чтобы не наехать на люк, который может провалиться. Рабочие при помощи специальных инструментов извлекают старую кирпичную кладку, так как она пришла в негодность. Затем на место старых кирпичей кладут кольца из железа, которые обязательно должны плотно прилегать друг к другу. Слесари рассказали, что необходимо тщательно проверять работу, так как если крышка лопнет, то им придется переделывать все заново, а у них еще 30 тысяч подобных люков. По правилам, крышка люка должна находиться на одном уровне с дорогой. Работники часто выезжают в город с проверкой, чтобы обнаружить и устранить неполадки.