К дачным посёлкам Подмосковья запустят дополнительные автобусы на 77 маршрутах

Сегодня, 14:25

Интервал движения транспорта, следующего к садовым товариществам, сократился до 30 минут.

Власти Подмосковья с началом летнего сезона объявили, что запустят к дачным посёлкам дополнительные автобусы на 77 маршрутах. Соответствующую информацию распространили представители предприятия «Мострансавто». По их словам, в Московской области дачников будут возить дополнительно 100 автобусов, которые перебросят на маршруты, ведущие к крупным садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Эти меры позволят сократить интервал движения автобусов до 30 минут и людям не придётся ждать следующего транспорта долгое время. В ГУП уточнили, что изменения коснутся исключительно предвыходных и выходных дней. Дополнительные автобусы будут курсировать с пятницы по воскресенье включительно.

Ране мы писали, что спрос на ж/д билеты в России в города ЧМ-2018 вырос на 58%. Власти приняли решение увеличить количество поездов на маршрут ах между городами, принимающими мировое первенство.