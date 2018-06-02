Аркадий Вятчанин уходит из спорта

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Пловец уверен, что его ждёт прекрасное будущее вне спорта, и своими умениями и знаниями он готов делиться с другими спортсменами.

Двукратный бронзовый призёр ОИ пловец Аркадий Вятчанин решил сообщить об окончании своей карьеры, он уходит из спорта.

«Всё, что я говорил или имел в виду в прошлом, остаётся при себе — спорт должен быть свободен от допинга и политики» - такими словами он закончил речь по поводу своего ухода.

Напомним, что в 2013 году Вятчанин вышел из российской сборной, и принял решение выступать от Сербии. Уже в прошлом, 2017 году он получил американское гражданство. Тогда он заявил, что больше ничего не может дать России.

Пловец получил за время чемпионатов мира три серебра и бронзу.