В Воронеже водители рассказали, сколько готовы выложить за блатной номер

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Опрос проводился специализированным автомобильным порталом. Его целью было узнать, как относятся автолюбители к красивым комбинациям цифр и букв.

В Воронеже местные водители также рассказали, сколько они готовы выложить за блатной номер или тот, на котором изображение станет для них что-то значить.

14,5% из опрошенных в Воронеже сообщили, что готовы ради того, чтобы получить блатной номер, расстаться с тысячей рублей. Такое же количество проинформировало, что не пожалеет для этого и 5 тысяч.

3,9% оценили блатной номер в 10 тысяч, а 7,9% - в 20. Меньше всего воронежцев, готовых заплатить за подобное удовольствие 50 тысяч. Их лишь 1,3%.

Раскошелиться на 100 тысяч могут себе позволить 3,9 воронежцев. Был в анкете и вопрос, готовы ли вы заплатить ещё больше. 1,3% ответили положительно.

В то же время, данные опроса в Воронеже показали, что в подавляющем своём большинстве автолюбители не собираются платить за блатной номер ни копейки. Таковых 52,6%.