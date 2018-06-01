В РЖД поменяли график движения поездов Москва – Ницца в связи с забастовками

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Поезда РЖД сменят свой курс в направлении между Москвой и Ниццей. Нововведение связано с забастовками во Франции.

В связи с забастовками работников транспортной отрасли во Франции в РЖД поменяли график движения поездов Москва – Ницца. Теперь 3, 17 и 24 июня поезд будет отправляться не из Ниццы, а со станции Вентимилья до Москвы, а 14 и 21 июня поезд будет ехать в обратном направлении (Москва – Вентимилья).

Для пассажиров с проездными от или до станций Ментон, Монако – Монте-Карло и Ницца организуют бесплатный трансфер региональными поездами TER железных дорог Франции.

Компания принесла свои извинения за предоставленные неудобства и попросила пассажиров заранее продумывать маршрут движения, а также приезжать на станции заранее.

Напомним, что во Франции начались массовые забастовки против политики Эмманюэля Макрона. В связи с ними уже неоднократно отменялись как железнодорожные, так и авиарейсы.