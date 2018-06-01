На юго‑востоке Москвы ограничили движение из‑за строительства метро

Сегодня, 20:30

Ограничение движения продлится до 25 августа из-за продления сроков строительства Кожуховской линии метро и в связи с работами на инженерных сетях в ЮВАО.

Вследствие продления строительства метро движение транспорта на юго-востоке Москвы заблокировано. Это касается участка, пролегающего от дома №41 ул. Авиамоторная и №23 у проезда Энтузиастов.

20 июня перекроют движение на участке от дома №8 ул. Авиамоторная и до перекрестка с ул. Красноказарменная.

Отмечается, что Кожуховская линия улучшит качество транспортного обслуживания горожан, проживающих в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино. В следующем году планируется открытие второй части ветки, которая улучшит качество передвижения жителям Рязанского и Нижегородского районов. Розовая ветка будет соединять 7 районов и сэкономит жителям от 15 до 20 минут проезда в одну сторону. Вдобавок открытие Кожуховской линии позволит снизить нагрузку и на Таганско-Краснопресненскую ветку, которая является первой по загруженности метро.