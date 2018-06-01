В Воронеже частично перекроют движение на улице Челюскинцев

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Ограничительные меры связаны с ремонтом магистрали горячего водоснабжения.

В Воронеже перекроют движение автотранспорта на улице Челюскинцев. Ограничения будут действовать частично на участке возле дома №10 по улице Краснознамённой. Неудобства автомобилисты испытают в течение полутора суток – в период с 9 утра 2 июня до 11 вечера 3 июня. В мэрии пояснили, что речь идёт о перекрытии одной полосы движения. Вторая полоса останется открытой для проезда в оба направления. Чиновники заранее принесли воронежским водителям извинения за неудобства, объяснив, что указанные меры необходимы для осуществления ремонта на участке магистрали горячего водоснабжения.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге перекроют движение на подъездах к стадиону на период проведения матчей ЧМ-2018. Водителям запретят также парковаться в этой зоне. Местным автомобилистам в качестве альтернативы предложили бесплатно оставлять транспорт на стоянке ТЦ «Гринвич».