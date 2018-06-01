На период ЧМ-2018 чартеры из Екатеринбурга перенесут в Челябинск

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Приближающийся Мундиаль требует от его организаторов решения множества возникающих проблем. Немалые из них связаны с транспортом.

На период ЧМ-2018 отправку ряда чартеров из Екатеринбурга перенесут в Челябинск. Это обосновывается несколькими причинами.

Среди них, ограничение по использованию воздушного пространства, большой наплыв любителей футбола и приближение времени отпусков, когда резко возрастает поток туристов.

Теперь, чтобы жителям Екатеринбурга улететь на популярные курорты, сначала потребуется добраться в Челябинск. Туроператоры будут организовывать это с помощью трансферных автобусов.

Прилёт чартеров также будет не в Екатеринбург, а в Челябинск. Срок действия ограничений в использовании воздушного пространства – 1 июня – 17 июля.

Впрочем, по данным некоторых источников, переноситься будут не все чартеры. Так что туристам из Екатеринбурга рекомендуют проверять информацию на сайтах аэропорта Кольцово.