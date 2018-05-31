С 2,5 до 30,5 тысяч: Самолет из Ростова в Екатеринбург во время ЧМ подорожал на 1086%

Вчера, 23:15

В обычный день средняя стоимость составляет чуть более 2,5 тысяч рублей, то в определенные дни июня этот показатель вырастет до 30,5 тысяч.

Желающим отправиться авиасообщением из Ростова в Екатеринбург во время проведения поединков ЧМ-2018 придется заплатить за билет на самолет в 12 раз больше привычной стоимости. Цена возрастет на 1086%, этот перелет станет одним из наиболее подорожавших в России. Другой пример: 20 июня из Москвы в Екатеринбург можно будет долететь за 20,6 тысяч рублей в одну сторону. Обычно билет в данном направлении стоит всего 3,5 тысяч.

В период мундиаля вырастут цены на проживание в отелях. Здесь ситуацию старается держать под контролем Ростуризм, накладывая денежные санкции на недобросовестных руководителей гостиниц. Так, прежде сообщалось, что одна их гостиниц на территории Ростова повысила стоимость проживания на 212%.