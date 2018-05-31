В Воронеже на 4 улицах введут одностороннее движение

Сегодня, 19:42

Изменения в движении на дорогах Воронежа будут действовать с 20 июня. Администрация города опубликовала схему, по которой будет действовать новое дорожное движение.

Несколько улиц в центре Воронежа будут с односторонним движением. Новая схема движения начнет свое действие через три недели. Движение поменяется на таких участках:

– улица Куцыгина (от улицы Пушкинской к улице Фридриха Энгельса) и Свободы (от улицы Фридриха Энгельса к улице Пушкинской);

– III Интернационала (от улицы Средне-Московской к улице Плехановской) и Войкова (от улицы Плехановской к улице Средне-Московской).

Стоит подчеркнуть, что ранее на улице Энгельса и Никитинской также ввели одностороннее движение. Правда, немного позже, на улице Никитинская временно вернули прежнее движение из-за начавшегося ремонта проезжей части.