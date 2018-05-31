Модель двухфюзеляжного самолёта испытали в России

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В ходе испытаний были проведены продувочные исследования во взлетной и посадочной конфигурациях.

В России испытали модель первого двухфюзеляжного самолёта. В мероприятиях приняли участие инженеры и конструкторы Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского. В сообщении на сайте учреждения говорится, что испытания проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 м/с. Продувочные тесты осуществлялись во взлетной и посадочной конфигурациях. В ходе эксперимента специалисты ЦАГИ проверили влияние механизации крыла на аэродинамические качества самолёта. В общем же, во время испытаний было выявлено, что при использовании щитков с пилообразной задней кромкой уровень аэродинамического сопротивления значительно снижается в период взлёта и посадки воздушного судна.

Ранее мы писали, что начались государственные испытания истребителя МиГ-35. Об этом заявил глава ОАК. Также позже эксперт в области самолётостроение заявил, что конструкторы, работавшие над данной моделью, могут приступить к созданию самолёта шестого поколения, перепрыгнув целую генерацию.