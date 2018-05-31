Сегодня, 09:03

Филевскую линию планируют обновить и модернизировать до начала осени. Об этом рассказали в профильном ведомстве, обсуждая вопрос окончания ремонтных работ на станции «Студенческая».

Реконструкция станции «Фили» в метро Москвы завершится летом. Об этом рассказали в профильном комитете. «В настоящее время полностью завершены работы на станции «Студенческая», следующая по готовности – «Фили», работы на которой завершатся летом», - сообщил замначальника метрополитена в Москве Дмитрий Дощатов.

Согласно плану работ, в этом году проведут широкомасштабное обновление действующих линий подземки, и более того планируется строительство новых соединительных узлов. На период 26 и 27 мая Филевскую линию уже закрывали для проведения ремонтных работ, а теперь продолжают усовершенствовать для удобства и красоты пользователей метро.