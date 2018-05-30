В Москве по просьбе пешеходов изменили режим работы светофоров

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Столичные власти, как и было заявлено ранее, продолжают модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру. При этом учитывается мнение не только специалистов.

В Москве по просьбе пешеходов изменили режим работы более 50 светофоров. В связи с увеличением транспортного потока на улицах мегаполиса, жители города теряют много времени, ожидая разрешающего сигнала светофора. В этой связи было изменено время ожидания разрешающего сигнала для пешеходов в сторону увеличения. Теперь на самых оживленных перекрестках поток людей успевает перейти дорогу.

В столичной мэрии утверждают, что нововведения не стали причиной возникновения или увеличения транспортных проток. Изменение времени пауз было рассчитано с максимальной точностью. Реорганизация на оживленных перекрестках началась еще год назад, когда депутаты Мосгордумы приняли бюджет с приоритетом в расходной части для ремонта и модернизации дорожной инфраструктуры.