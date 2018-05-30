Собянин: На месте строительства крупнейшего ТПУ со временем откроют ЖД вокзал

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Градоначальник рассказал о стройке транспортно-пересадочного узла на пересечении МЦК и Рязанского проспекта. Там через два года также собираются открыть две станции метрополитена.

Московский мэр Сергей Собянин в своём недавнем интервью сообщил, что на месте строительства крупнейшего ТПУ, которое расположилось на пересечении МЦК и Рязанского проспекта, со временем откроют ЖД вокзал. Также считается, что на территории Рязанского проспекта появятся и две станции метро. Их общее название будет «Нижегородская».

Одна из станций будет состоять в Большой кольцевой. На ней пассажиры смогут переходить и на МЦК. Платформу же Карачарово продвинут поближе к метро, а затем соединят при помощи удобного пешеходного перехода.

Как добавляет градоначальник, таким образом в одном месте будут целых четыре линии метрополитена Москвы, поезда МЦК и пригородные поезда. Получается некий целый пересадочный узел, который, возможно, станет самым крупным по всему городу.

Собянин также добавил, что развивать ТПУ чиновники планируют и дальше. Когда закончится постройка магистрали «Москва-Казань», то возможно появится в Карачарово ещё один железнодорожный вокзал.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года откроют 15 станций метро.